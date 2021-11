LAS VEGAS (KLAS) — Las Vegas mixologist Jennifer McKenzie showed Good Day Las Vegas Anchor Heather Mills how to make some fun holiday cocktails on Wednesday’s show.

If you missed the segment, here are the recipes:

Caravan Negroni

1 oz Heering

1 oz Coit Caravan Gin

1 oz Campari

Orange peel for garnish

Heering Cola

2 oz Heering

4 oz Coca Cola

Squirt of lemon wedge

Lemon wedge for garnish

Perfect Serve

Pour ChocoVine over ice

Mint leaf for garnish