LAS VEGAS (KLAS) — Fire crews battled a blaze Monday morning on Palmyra Avenue near Jones Boulevard and Desert Inn Road.

Fire on Palmyra Ave. on March 14, 2022. (KLAS-TV)

The fire was reported just before 7 a.m. in a two-story garage. The top floor of the garage collapsed. There is no word yet on what may have caused the fire.

No injuries were reported.

This is a developing story. Please check back for an update.