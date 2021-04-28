Las Vegas valley splash pads to open May 1

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Courtesy: City of Las Vegas, photo by s.savanapridi

LAS VEGAS (KLAS) — The city of Las Vegas announced Wednesday that its splash pads across the valley will open on Saturday, just in time for a hot weekend.

This comes as Clark County takes over authority of COVID-19 mitigation efforts on May 1. The pads will operate daily from 10 a.m. to 6 p.m.

SPLASH PAD LOCATIONS:

  • All American Park – 1551 S. Buffalo Drive
  • Alyn Beck Park – 9220 Brent Lane
  • Angel Park – 241 S. Durango Drive
  • Baker Park – 1010 E. St. Louis Ave.
  • Bill Briare Family Park – 650 N. Teneya Way
  • Bob Baskin Park – 2801 Oakey Blvd.
  • Bruce Trent Park – 8851 Vegas Drive
  • Centennial Hills Park – 7101 N. Buffalo Drive
  • Douglas A. Selby Park – 1293 N. Sandhill Road
  • East Las Vegas Family Park – 4480 E. Washington Ave.
  • Estelle Neal Park – 6075 Rebecca Road
  • Gary Dexter Park – 800 Upland Blvd.
  • Gilcrease Brothers – 10011 Gilcrease Ave.
  • Justice Myron E. Leavitt and Jaycee Community Park – 2100 E. St. Louis Ave.
  • Kianga Isoke Palacio Park at Doolittle Complex – 951 W. Lake Mead Blvd.
  • Lorenzi Park – 3333 W. Washington Ave.
  • Patriot Community Park – 4050 Thom Blvd.
  • Polly Gonzalez Memorial Park – 5425 Corbett St.
  • Rainbow Family Park – 7151 W. Oakey Blvd.
  • Raptor Play Park in Thunderbird Family Sports Complex – 6105 N. Durango Drive
  • Rotary Park – 901 Hinson St.
  • Sunny Springs Park – 7620 Golden Talon Ave.
  • Stupak Park – 300 W. Boston Ave.
  • Teton Trails – 7850 N. Bradley Ave.
  • Trigono Hills  Park – 3805 Cliff Shadows Parkway
  • West Charleston Lions/Essex Park – 600 Essex Drive
  • Winding Trails Park –  7250 N. Ft. Apache Road
  • Woofter Family Park –  1600 Rock Springs Drive  

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