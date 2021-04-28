Las Vegas valley splash pads to open May 1

LAS VEGAS (KLAS) — The city of Las Vegas announced Wednesday that its splash pads across the valley will open on Saturday, just in time for a hot weekend.
This comes as Clark County takes over authority of COVID-19 mitigation efforts on May 1. The pads will operate daily from 10 a.m. to 6 p.m.
SPLASH PAD LOCATIONS:
- All American Park – 1551 S. Buffalo Drive
- Alyn Beck Park – 9220 Brent Lane
- Angel Park – 241 S. Durango Drive
- Baker Park – 1010 E. St. Louis Ave.
- Bill Briare Family Park – 650 N. Teneya Way
- Bob Baskin Park – 2801 Oakey Blvd.
- Bruce Trent Park – 8851 Vegas Drive
- Centennial Hills Park – 7101 N. Buffalo Drive
- Douglas A. Selby Park – 1293 N. Sandhill Road
- East Las Vegas Family Park – 4480 E. Washington Ave.
- Estelle Neal Park – 6075 Rebecca Road
- Gary Dexter Park – 800 Upland Blvd.
- Gilcrease Brothers – 10011 Gilcrease Ave.
- Justice Myron E. Leavitt and Jaycee Community Park – 2100 E. St. Louis Ave.
- Kianga Isoke Palacio Park at Doolittle Complex – 951 W. Lake Mead Blvd.
- Lorenzi Park – 3333 W. Washington Ave.
- Patriot Community Park – 4050 Thom Blvd.
- Polly Gonzalez Memorial Park – 5425 Corbett St.
- Rainbow Family Park – 7151 W. Oakey Blvd.
- Raptor Play Park in Thunderbird Family Sports Complex – 6105 N. Durango Drive
- Rotary Park – 901 Hinson St.
- Sunny Springs Park – 7620 Golden Talon Ave.
- Stupak Park – 300 W. Boston Ave.
- Teton Trails – 7850 N. Bradley Ave.
- Trigono Hills Park – 3805 Cliff Shadows Parkway
- West Charleston Lions/Essex Park – 600 Essex Drive
- Winding Trails Park – 7250 N. Ft. Apache Road
- Woofter Family Park – 1600 Rock Springs Drive