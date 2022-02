How to say ‘Happy Valentine’s Day’ around the world

LAS VEGAS (KLAS) — For many people “Happy Valentine’s Day” isn’t spoken in English. So to help, 8 News Now has compiled this list to help you say “Happy Valentine’s Day” in several other languages.

Arabic عيد حب سعيد (eyd hubun saeid) German Fröhlichen Valentinstag French Joyeuse saint Valentin Spanish Feliz día de San Valentín Japanese 幸せなバレンタインデー (Shiawasena barentaindē) Indonesian Selamat Hari Valentine Dutch Fijne Valentijnsdag Italian Buon San Valentino Portuguese Feliz Dia dos namorados Swedish Glad alla hjärtans dag Mandarin Qingren jie kuaile Greek Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου (Iméra tou Agíou Valentínou) Russian С днем Святого Валентина (S dnem Svyatogo Valentina) Romanian Ziua Indragostitilor fericita Turkish Mutlu sevgililer günü Thailand สุขสันต์วันวาเลนไทน์ (S̄uk̄hs̄ạnt̒ wạn wālenthịn̒) Filipino Maligayang Araw ng mga Puso Vietnamese Chúc mừng ngày lễ tình nhân Chinese 情人节快乐 Qíngrén jié kuàilè Hungarian boldog Valentin napot Icelandic gleðilegan Valentínusardag Korean 행복한 발렌타인 데이 haengboghan ballentain dei Slovenian veselo valentinovo