LAS VEGAS (KLAS) — Electric Daisy Carnival has announced its 2023 lineup — already a sellout as the May 19-21 festival nears.
If you’ve already got your “Wise Owl” VIP-Elevated Experience pass in hand ($999.99 plus taxes and fees), you might want to start thinking about how you’ll avoid the traffic. And Maverick Helicopters has your answer.
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“Maverick Helicopters has been the preferred choice to arrive and depart the festival for headlining DJs including Marshmello, Kaskade, Martin Garrix and many more,” a Thursday news release said.
It’s a zippy 15-minute flight from Maverick’s private terminal on the Strip, and you can “savor the stunning views of Las Vegas before landing amidst the electrifying atmosphere of the city’s most prominent music festival,” the release said. The festival is at the Las Vegas Motor Speedway, with about 180,000 people expected to attend the three-day event.
David Guetta, Zedd, Marshmello, Kaskade and Tiësto are the big names this year. The full lineup appears below:
FRIDAY, MAY 19
ABOVE & BEYOND
ALISON WONDERLAND
ANABEL ENGLUND
ANDY C
ARMNHMR
ARTBAT
AZZECCA
BARELY ALIVE
BISCITS B2B MARTIN IKIN
BLASTOYZ
BLEU CLAIR
BORN DIRTY
CAROLA
CHAMPAGNE DRIP
CLOVERDALE
COSMIC GATE
DA TWEEKAZ
DAVID GUETTA
DISCO DOM
DISCO LINES
DJ ANIME
DJ ISAAC
DR PHUNK
DUKE DUMONT
DUSTIN HUSAIN
ELI BROWN
ELIMINATE
EPTIC
FALLEN B2B RICHTER with MC DINO
FERRY CORSTEN
FISHER
FRICTION
FROSTTOP
FUNTCASE
GALANTIS
GRIZ
HANA
HINT OF LAVENDER
HUGEL
JAMES HYPE
JEROME ISMA-AE
KAIVON
KILL SCRIPT
KREAM
LADY SINCLAIR
LENNY DEE
LIL TEXAS
LOCO DICE B2B FISHER
LOUIE VEGA
LOVEFINGERS + HEIDI LAWDEN
MAARTEN DE JONG
MARC V
MARSHMELLO
MATRODA
MATT FAX
MEDUZA
MEMBA
MIKE DUNN
MISS DRE
NOSTALGIX
ODD MOB
OMAR SANTANA
PATRICK TOPPING
PAUL DENTON
PAULINE HERR
PRETTY PINK
REAPER
RIOT TEN B2B JESSICA AUDIFFRED
SAID THE SKY
SAN PACHO
SHEI
SIDEPIECE
SOUND RUSH
SULLIVAN KING B2B KAI WACHI
VINI VICI
WARFACE
WAX MOTIF B2B MALAA
YETEP
SATURDAY, MAY 20
12TH PLANET
ACRAZE
AFROJACK (SUNRISE SET)
AK SPORTS
ALOK
ATDUSK
AUDIOFREQ
BEN NICKY PRESENTS EMOTIONAL HAVOC
BEN UFO
BILLY GILLIES
BORIS BREJCHA
CAMDEN COX
CHANEY
CHRIS LAKE
CID B2B SAGE ARMSTRONG
COONE
DANNY DAZE
DARREN STYLES
DIONYSUS & YOSUF PRESENT: BIGGER, STRONGER, FASTER
DOM DOLLA
DOMBRESKY
EXCISION B2B DION TIMMER
FALLON
FERRECK DAWN
FURY B2B NIGHTSTALKER
GARETH EMERY PRESENTS DECADES
GIUSEPPE OTTAVIANI
HABSTRAKT
HOT SINCE 82
HVDES
JAMES HYPE
JAMESJAMESJAMES
JOHN BRYARS
JORZA
JSTJR
KASKADE
KAYTRANADA
KETTAMA
KOROLOVA
LADY FAITH
LAYLA BENITEZ
THE MARTINEZ BROTHERS
MAU P
METRIK B2B GRAFIX
MIANE
MICHAEL BIBI
MOCHAKK
MODAPIT
MOODY GOOD (THROWBACK SET)
MORTEN
MS. MADA B2B BAKKE
NALA
NETSKY
NOIZU
PACO OSUNA
RAY VOLPE
REBELION
SALUTE
SHERELLE
SOFTEST HARD
SONNY FODERA
SPACE LACES
SPENCER BROWN
SUAE
SUB ZERO PROJECT
SUBTRONICS
SULLIVAN KING
SVDDEN DEATH: INTO THE INFERNO
TIËSTO
TOM & COLLINS
TRIODE
VALENTINO KHAN
VINI VICI
WARFACE B2B D-STURB
WESTEND
WILL ATKINSON
WOOLI
YOSHI & RAZNER
ZEDD
ZEDS DEAD B2B CHASE & STATUS
SUNDAY, MAY 21
8KAYS
999999999
A HUNDRED DRUMS
ABANA
ACRAZE B2B NOIZU
ADRENALIZE
ANDEN
ARMIN VAN BUUREN
BAGGI
BEN NICKY PRESENTS XTREME B2B SUB ZERO PROJECT
BENSLEY B2B JUSTIN HAWKES
BLACK TIGER SEX MACHINE
BLANKE
BOOGIE T
BORGORE B2B LEVEL UP
BRENNAN HEART
CAPOZZI
CHRIS LORENZO
CID
CODE BLACK
D-STURB
DEADLY GUNS
DEEPER PURPOSE
DENNIS FERRER
DEORRO
DIMENSION
DIRT MONKEY
DJ MINX
DOMBRESKY
ELLEN ALLIEN
ENAMOUR
EXCISION
FRAME (DECLAN JAMES & DECODER)
FRANKY WAH
FRED EVERYTHING
GAMMER B2B TWEEKACORE
GARETH EMERY
GENTLEMENS CLUB
GOODBOYS
GRIZTRONICS
HANNAH WANTS
HOL!
I HATE MODELS
IMANU
J. WORRA
JADED
JAMES HYPE
JEFF MILLS
JOSHWA
KALEENA ZANDERS
KASKADE REDUX
LANE 8
LE YOUTH
LEVENKHAN
LOUD LUXURY
MARSHMELLO B2B SVDDEN DEATH
MARTEN HØRGER
MARTIN GARRIX
MIDNIGHT TYRANNOSAURUS
MROTEK
PEEKABOO
REINIER ZONNEVELD (LIVE)
ROB GEE 30 YEARS
SAYMYNAME
SHIP WREK
SLANDER
SONNY FODERA
SOREN
SPACE MOTION
SULTAN + SHEPARD
TCHAMI B2B AC SLATER
THINGS YOU SAY
TOBEHONEST
TODD TERRY
TOWNSHIP REBELLION
TSU NAMI
WAX MOTIF
WILL CLARKE
YELLOW CLAW
YOTTO
More information available at https://lasvegas.electricdaisycarnival.com/lineup/