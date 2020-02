VIDEO: Entrevista exclusiva con el nuevo refuerzo de Las Vegas Lights FC

LAS VEGAS (KLAS) — Hace aproximadamente tres semanas, cientos de jugadores soñaban con una oportunidad única de pertenecer a un equipo profesional de la USL.

El equipo local de fútbol soccer Lights FC ofreció firmar jugadores el 11 de enero dentro del Cashman Field. Sin embargo, solo uno conquistó el sueño de muchos, destacándose por su talento y habilidad de dominar este deporte.

Eric Sánchez, nacido en Las Vegas, fue el elegido durante el entrenamiento a puertas abiertas, entre más de 400 jugadores provenientes de todas partes del país, incluso internacionales.

Sánchez habló en una entrevista exclusiva para 8NN En Español, sobre la importancia del apoyo incondicional de su familia, la educación y su dedicación para seguir adelante y hacer sus sueños realidad.

Sánchez fue el único en ser elegido para participar en las prácticas junto al resto del equipo y poder tener su pase directo oficial para unirse al club Las Vegas Lights FC.

Honestamente, no lo podía creer, estaba ahí en medio de un grupo de personas, dijo mi nombre en frente de todos y me quedé así como: ¡genial! Supe que lo había hecho bien pero no creí que iba a ser el único seleccionado… porque ahí habían otros jugadores buenos pero el vio algo en mí que no vio en los demás”

Eric Sánchez, nuevo jugador de Las Vegas Lights FC.