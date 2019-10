Venezuela: maestros públicos inician paro de 48 horas

Miles de maestros del sector público venezolano se movilizaron el martes en al menos 17 de los 23 estados para exigir al gobierno del presidente Nicolás Maduro mejores condiciones laborales.

SOUNDBITE – Adriana Pérez, 44, maestra

SOUNDBITE – Yulay Figueroa, English maestra

La jornada de protesta fue pacífica pese a que en algunos poblados se evidenciaron roces entre maestros y simpatizantes del gobierno.

Los maestros iniciaron el martes un paro de 48 horas que se cumplió parcialmente “gracias a la solidaridad de los padres” que no enviaron a sus hijos a las escuelas, dijo a The Associated Press Griselda Sánchez, coordinadora del Sector Educativo de la Coalición Sindical, que agrupa a unas 27.000 escuelas.

Sánchez advirtió que las movilizaciones y paralizaciones se ampliarán hasta lograr que el gobierno ofrezca respuestas a sus demandas.

Los bajos salarios en el sector educativo, uno de los más golpeados por la crisis económica, han provocado la renuncia masiva de maestros tanto en el sector público como privado ante la necesidad de tener dos o más empleos que permitan a las personas incrementar sus ingresos.

Los maestros además rechazaron el monto de un reciente aumento en el salario mínimo mensual anunciado por el gobierno, así como las presiones gubernamentales que incluirían amenazas de despidos para desalentar las protestas.

===source: AP===