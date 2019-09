Testigos recuerdan el accidente fatal al noroeste de Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Una mujer falleció y varios resultaron heridos luego de que un hombre cruzara un semáforo en rojo y provocara un accidente cerca de Cheyenne Avenue y Buffalo Drive este fin de semana en Las Vegas.

Gabriel Haas de 32 años, quien conducía un Tesla, enfrenta 10 cargos por manejar de manera imprudente y bajo la influencia de sustancias tóxicas.

“Nada lo hizo parar. Nada. No frenos, no nada. Es como si el ni siquiera hubiese visto el semáforo. No le importó”, dijo Tony Alamia, un testigo en este accidente fatal.

Alamia fue la persona encargada de contactar al 9-1-1 para reportar este accidente.

“Estaba en rojo para el hombre que cruzó volando el semáforo y justo en frente de mi cara – ‘¡boom!’ como una explosión, eso fue todo”, dijo Alamia.

Haas chocó su Tesla con un Honda CRV, en donde una mujer murió y un hombre está herido de gravedad.

“Nosotros vemos este tipo de actividad seguido con personas yendo a alta velocidad todo el tiempo. La gente reacciona precipitadamente y estos son los resultados”, dijo Antonio McKibbins.

El vehículo de Haas se deslizó hasta chocar a otras cuatros personas que estaban en la calle. Afortunadamente, estos cuatro sobrevivieron.

“Fue una cuestión de segundos, si yo me hubiese parado un poco más al borde [de la calle]”, dijo Alamia.

Los residentes del área dijeron que se ha convertido en un problema el hecho de que cada vez más personas manejan a alta velocidad por esa calle. Ellos esperan que se encuentre una solución lo antes posible y no seguir experimentando tragedias como esta.

“Todos estos accidentes son los que pasan por mi cabeza, no los puedo borrar”, dijo Alamia.

La primera audiencia en corte para Haas está programada para el miércoles, sin embargo, hasta el momento él sigue hospitalizado.

