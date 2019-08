Santa Lucía pone en cuarentena a un barco por u…

Las autoridades en la isla caribeña de Santa Lucía dijeron el jueves que pusieron en cuarentena un barco de crucero con unas 300 personas a bordo después de descubrir un caso confirmado de sarampión a bordo. Un médico a bordo del barco solicitó 100 dosis de la vacuna contra el sarampión, que Santa Lucía estaba suministrando de forma gratuita. El barco de nombre Freewinds de 135 metros supuestamente pertenece a la Iglesia de la Cienciología. Una persona no identificada que contestó el teléfono en el centro de relaciones públicas de la iglesia dijo que no había nadie disponible inmediatamente para realizar comentarios. El barco se base normalmente en la isla caribeña holandesa de Curazao y sirve como un retiro religioso, según el sitio web de la iglesia. El Freewinds llegó a Santa Lucía el martes y se suponía que zarparía para Dominica el viernes. No está claro a dónde podría ir la nave luego de la cuarentena. Las autoridades de Santa Lucía han dicho que no están prohibiendo que el barco siga viaje. Los síntomas del sarampión incluyen secreción nasal, fiebre y una erupción con manchas rojas. La mayoría de las personas se recuperan, pero el sarampión puede provocar neumonía, inflamación del cerebro e incluso la muerte en algunos casos. El período de incubación oscila entre 10 y 12 días antes de que se presenten los síntomas. ANNE MARIE GARCIA, ASSOCIATED PRESS