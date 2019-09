Residentes del valle confunden paracaidistas con posibles extraterrestres

LAS VEGAS (KLAS) — Mirando hacia el cielo de la ciudad de Las Vegas, residentes se vieron sorprendidos por luces extrañas y pensaron que ovnis invadían el valle el miércoles por la noche.

Un video enviado primero a 8 News NOW por un televidente, Rene Ostos, nos dejó igual de sorprendidos que él, al no entender lo que veíamos. Con todo lo sucedido y comentado en estos días sobre el ‘Area 51’, nosotros también pensamos por un segundo que esto podría ser una invasión de extraterrestres, pero ahora sabemos que no fue así.

Esas luces extrañas que iluminaban el cielo del valle por la noche y causaron furor en algunos residentes, no eran ningunos meteoritos u ovnis, como nuestros seguidores creyeron, sino que eran paracaidistas del equipo de Navy de los Estados Unidos, tratando de aterrizar en el Sam Boyd Stadium, para hacer entrega oficial del balón utilizado en la gran final de la Leagues Cup.

Les recomendamos que miren las siguientes fotos para que las comparen con el video y puedan entender mejor lo que sucedió esa noche.

