‘Real ID’ tomará efecto en octubre del 2020

LAS VEGAS (KLAS) — El Departamento de Motores y Vehículos de Nevada (DMV, por sus siglas en inglés) aconseja a sus residentes que obtengan el “Real ID”, para facilitar los viajes dentro del país y para poder utilizarlo en agencias gubernamentales.

El Congreso pasó la ley del “Real ID” en el 2005 para hacer cumplir las medidas de seguridad por igual en todos los estados.

Esta forma de identificación será obligatoria a partir del primero de octubre del 2020, si deseas utilizar la licencia de conducir para abordar vuelos domésticos.

Los Real IDs de Nevada aparecerán con una estrella circulada color dorada en la parte superior derecha de la licencia. Aquellos que no sigan con esta norma serán marcados con el texto: “NOT FOR FEDERAL OFFICIAL USE”, que significa que no estará permitida en agencias federales.

Todas las licencias continuarán siendo aceptadas hasta su fecha de vencimiento o hasta el primero de octubre del 2020, cualquiera que sea primero. Por ejemplo, si su licencia vence en diciembre del 2020, entonces a partir del primero de octubre no tendrá validez. Sin embargo, el DMV aconseja al público que no se espere para renovar este trámite o algún otro cambio que pudiese surgir en su licencia, como domicilio, cambio de nombre, etc. Este ID solo se puede obtener en persona, no puede ser tramitado por correo regular o en línea.

El Real ID es opcional para viajar dentro de los Estados Unidos, ya que también puede seguir utilizando su pasaporte.

Para obtener el Real ID, debes verificar tu identidad presentado la tarjeta de seguro social y dos comprobantes de residencia. Estos trámites se hacen únicamente en persona.

La siguiente lista representa los documentos aceptados por el DMV a la hora de obtener tu Real ID:

Informe consular de nacimiento en el extranjero (FS-240)

Certificado de naturalización (N-550)

Certificado de ciudadanía (N-560)

Tarjeta de residencia permanente (I-551)

Pasaporte extranjero vigente con la estampa de I-94 “Procesada por I-551”

Tarjeta de autorización de empleo vigente (I-766)

Pasaporte extranjero vigente, visa vigente en los Estados Unidos y la forma I-94 vigente

Para más información sobre la lista de requisitos para el Real ID visite la página en línea aquí.

El DMV no acepta actas de nacimiento tramitados por hospitales, licencias de EE.UU. o tarjetas de identificación que no cumplen con las normas del Real ID, tampoco aceptará identificaciones militares, licencias de conducir u otros documentos de identificación de otros países, certificados de nacimiento extranjeros, tarjetas para cruzar la frontera por tierra y tarjetas consulares.

Si no puede reunir estos requisitos, entonces podría calificar para obtener la tarjeta únicamente autorizada para conducir, conocida como “Driver Authorization Card”, sin embargo esta no es válida como identificación. Para más información, visite la página en línea aquí.

