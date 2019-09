Presidente de Ucrania dice que “nadie lo presionó”

LAS VEGAS (KLAS) -- Un hombre en bicicleta murió luego de un accidente en donde el conductor se dio a la fuga, el miércoles por la mañana al suroeste de Las Vegas.

Según las autoridades, no se pudo comprobar un horario específico de este incidente, pero se cree que fue entre la 1 y 3 a.m. del miércoles en la intersección de Warm Springs y Tenaya Way.