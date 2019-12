Presentador pierde el trabajo tras decir que deseaba ‘un tiroteo escolar’ que interrumpiera la cobertura del juicio político

DENVER (KDVR) — Un show de radio fue suspendido luego de que uno de los presentadores dijera que un tiroteo en una escuela ayudaría a interrumpir la ‘interminable’ cobertura del voto para la destitución del presidente.

El programa de radio de “Chuck & Julie” en Denver tuvo su última presentación el miércoles luego de que Chuck Bonniwell se quejó de la cobertura de los medios de comunicación a lo que él describió como “el interminable juicio político a Donald Trump”.

Esto no fue todo, ya que el presentador continuó diciendo: “deseas un buen tiroteo escolar para interrumpir esta monotonía”.

Su compañera de show y esposa Julie Hayden inmediatamente reprendió esta acción.

“No, no, no digas eso. No, ni siquiera lo digas. No hagan caso, Chuck no lo dijo”, dijo Hayden.

Luego de este argumento, Bonniwell dijo que él esperaba que fuese un tiroteo en donde nadie resultara herido y ese mismo día, horas más tarde, envió un comunicado diciendo:

“Hice un comentario inapropiado con la intención de que fuese una broma. Lo siento, no fue recibido de esa manera”.

El miércoles por la noche, la compañía KNUS dijo que el show de “Chuck & Julie” había sido suspendido y publicó lo siguiente en su página oficial:

“Dada la historia de violencia dentro de las escuelas que ha azotado a nuestra comunidad, 710 KNUS confirma que un comentario inapropiado fue hecho en el show de Chuck & Julie por el presentador Chuck Bonniwell. Una decisión tomada por el equipo de programación se efectuó y decidió terminar con el programa de inmediato. Comenzando a partir de mañana, 19 de diciembre, 710 KNUS en el lapso de tiempo de 1 a 4 p.m. en la transmisión estará el show de Salem Network, America First, presentado por Sebastian Gorka”.

