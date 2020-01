LAS VEGAS (KLAS) -- La ciudad de Las Vegas introdujo su nuevo lema de campaña 'Lo que pasa aquí, solo pasa aquí', el cual en inglés se lee: "What happens here, only happens here".

Varias publicidades ya se dieron a conocer revelando el nuevo eslogan de la ciudad mientras que líderes argumentan que este cambio ayuda a la inclusión de diferentes intereses dentro de la comunidad.