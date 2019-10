Oficial dispara a sujeto durante persecución al este de Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Un oficial de la Patrulla de Caminos y Carreteras de Nevada (NHP) disparó una vez, a un sujeto que intentaba huir durante una persecución a pie, el viernes por la madrugada al este de Las Vegas.

El tiroteo ocurrió aproximadamente las 12:20 a.m. cerca de Eastern Avenue y la carretera 95, el viernes. Este incidente provocó el cierre de Eastern Avenue entre Cedar Avenue y Bonanza Road por varias horas.

Según NHP, los oficiales respondían a un reporte sobre un peatón que podría tener una condición médica y que se estaba sentado en una rampa perteneciente a la salida de la carretera. Cuando las autoridades investigaban este caso, un hombre se acercó y comenzó a arrojarles piedras.

En ese momento se desató una persecución a pie, en donde una oficial disparó una vez porque el sujeto no obedecía las órdenes. El hombre no resultó herido ya que el disparo no llegó a interceptarlo. Un segundo oficial utilizó el recurso de la pistola paralizante para así controlar al hombre y poder arrestarlo.

El hombre fue trasladado al hospital en donde ya fue dado de alta. Sin embargo, este sujeto enfrenta cargos por obstrucción y fuga.

—