Nueva beca para jóvenes de los 58 fallecidos el 1ero de octubre

LAS VEGAS (KLAS) — La familia de una de las víctimas del tiroteo del primero de octubre recuerda su legado a través de la creación de un programa de becas con el nombre: “Fondo para los hijos de los 58 amados y jamás olvidados”, traducido del nombre oficial de la beca: “Children of the 58 Loved and Never Forgotten Fund.”

Neysa Tonks de 47 años, residente de Las Vegas, fue una de las víctimas de aquella noche trágica del 1ero de octubre, dejando sin madre a tres niños.

Según su familia, a pesar de que ella no siguió una carrera, siempre impulsó a sus hijos para que tuvieran una buena educación y los motivó a que siguieran una carrera.

Los padres de Neysa, Chris y Debbie, junto a su hermana Mynda Smith, crearon esta beca para mantener, de cierta forma, el legado de Neysa vivo. La familia dice que también buscan que esta beca tenga como propósito ayudar a los hijos de las 58 víctimas del tiroteo en Las Vegas en el 2017.

“Nosotros sentimos la necesidad de ofrecer un incentivo a los niños de las 58 víctimas, para que encuentren su camino en la educación y que de esa forma se sientan orgullosos, independientes y con confianza en esta vida, ya que después de la tragedia, se podrían volver vulnerables”, dijo la familia. “Esta tragedia no puede ser lo que los identifique.”

Esta proyecto espera darle becas a los hijos de las víctimas que tenían menos de 21 años antes del primero de octubre del 2017. Por el momento, esta iniciativa ha logrado poder ofrecerle al menos $5,000 a cada menor para suministrar sus matrículas universitarias.

La familia de Neysa cree que este programa realmente beneficiará a aquellos menores que no cuentan con los recursos para seguir una carrera profesional. La meta es que ellos les rindan homenaje a sus padres mientras completan su “transición a la adultez y se preparan con una carrera y un futuro”.

Estas becas no están relacionadas con la organización “Las Vegas Victims Funds” y el objetivo principal es poder apoyar a los hijos de las víctimas para que continúen su educación. Aquellos interesados en esta oportunidad, deben cumplir los siguientes requisitos:

Deben haber tenido menos de 21 años antes del 1 de octubre del 2017

Fondos serían utilizados exclusivamente para matrículas en universidades o escuelas de oficio.

Si desea hacer un donativo, visite la página en línea oficial aquí.

