NTSB habla en conferencia de prensa sobre el accidente de helicóptero que acabó con la vida de nueve personas, incluyendo la del exjugador y estrella de la NBA – Kobe Bryant en Calabasas, California

LAS VEGAS (KLAS) -- Las autoridades del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) se encuentran investigando lo que inició como un llamado por acoso sexual y terminó en atrincheramiento el lunes por la mañana al centro del valle.

Según las autoridades, este incidente comenzó como una investigación por acoso sexual a aproximadamente las 10:30 a.m., dentro de un barrio residencial cerca de Washington Avenue y Valley View Boulevard. Sin embargo, los oficiales del LVMPD dijeron que estuvieron negociando con el sujeto para que saliera de la residencia. Alrededor de las 11 a.m., entraron al hogar y no encontraron al sospechoso.