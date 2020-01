Muere adolescente tras perder el control y ser expulsada de su vehículo sobre la I-215

LAS VEGAS (KLAS) -- El juicio político para destituir al presidente Donald Trump dio inicio el martes.

El Senado adoptará una resolución que establezca las reglas, sin embargo, no está claro el desarrollo sobre el proceso. La cobertura en vivo del debate de las reglas propuestas comenzó a partir de las 9 a.m. (horario del pacífico) del martes y no se sabe con exactitud cuánto se va a prolongar.