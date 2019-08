Metro pide video de dashcam para ayudar a resolver el asesinato por ira en la carretera

LAS VEGAS (KLAS) – En reconocimiento de el Mes de la Herencia Hispana, el museo Nevada State Museum Las Vegas develará su primer exhibición totalmente bilingüe haciendo honor a artistas que han jugado un papel fundamental en la historia de Las Vegas.

“Latin Leyends” o “Iconos Latinos” es una exhibición fotográfica que fue creada con la colaboración de el museo, Las Vegas Convention and Visitors Authority Las Vegas News Bureau y the Friends of the Nevada State Museum Las Vegas. Se inaugura oficialmente el 17 de Agosto en reconocimiento del Mes de la Herencia Hispana que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre.