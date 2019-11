Más gente de California se muda a Nevada por razones económicas

LAS VEGAS (KLAS) — Las personas provenientes de California que se mudan a Las Vegas desempeñan una función importante en el crecimiento de esta ciudad.

Según los datos del Censo de los Estados Unidos, más de 50,000 californianos se mudaron a Nevada desde julio del 2017 a julio del 2018, rebasando en la ‘ciudad de las luces’, los 3 millones de habitantes.

El equipo de 8 News Now habló con un exresidente de California y este nos dijo la razón por la cual muchos deciden mudarse. Entre los motivos se encuentran que en Nevada no se pagan impuestos estatales, el costo de vida es más accesible y no hay congestión de tránsito en las carreteras.

Kamyar Zargari con la compañía Triumph Property Management dijo que hay bastantes razones que atraen a que la gente se mude a la ‘ciudad del pecado’.

“No tenemos tanto tráfico como en Los Ángeles”, dijo Zargari. “El mercado laboral es mucho más fácil de encontrar”.

Sin embargo, a pesar de las comodidades al manejar en la ciudad o la flexibilidad laboral, la razón que atrae a muchos es principalmente la del costo de vida.

Matthew Schmitz se mudó de California al área de Spring Valley hace cinco años.

“Estuve buscando un poco… pensé que vivir en un departamento era lo más accesible y me cuesta unos $1,000 al mes”, dijo Schmitz.

Zargari mencionó que por más que las rentas hayan aumentado un 20 por ciento en Las Vegas, aún no hay comparación con California, ya que allá siguen estando a una diferencia de entre 30 a 40 por ciento más caras.

“Para una casa de 2,000 pies cuadrados aquí en Las Vegas, puedes rentarla por unos $2,000 al mes, en cambio si esa casa está en California, entonces saldría al menos $6,000 al mes”, dijo Zargari.

Se estima, que mucha más gente seguirá mudándose a Las Vegas proveniente de California, hasta posiblemente alcanzar el 50 por ciento de la población. Además de California, también hay personas mudándose a esta ciudad provenientes de Arizona, Texas y Miami. Esto podría alcanzar la suma de un 10 por ciento de incremento de población calculado para el próximo año.

Con la colaboración de Sally Jaramillo.