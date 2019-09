Más de 78,500 fanáticos celebraron ‘El Grito’ con sus artistas favoritos en Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) -- La familia de una de las víctimas del tiroteo del primero de octubre recuerda su legado a través de la creación de un programa de becas con el nombre: "Fondo para los hijos de los 58 amados y jamás olvidados", traducido del nombre oficial de la beca: "Children of the 58 Loved and Never Forgotten Fund."

Neysa Tonks de 47 años, residente de Las Vegas, fue una de las víctimas de aquella noche trágica del 1ero de octubre, dejando sin madre a tres niños.