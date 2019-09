Hablan ambos técnicos luego del triunfo de Cruz Azul ante Tigres en Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Un total de 20,132 fanáticos presenciaron la gran final de la Leagues Cup el miércoles en el Sam Boyd Stadium de Las Vegas, en donde el equipo de Cruz Azul se coronó, venciendo a Tigres con un marcador final de 2 a 1.

Una conferencia de prensa con los directores técnicos de ambos equipos se llevó a cabo luego de finalizar el encuentro, en donde se pudo observar la alegría de uno y la decepción del otro al dejar pasar un triunfo más.

El primero en hablar fue Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, el cual compartió su opinión de cómo vivió el partido y cuáles fueron las fallas de su equipo.

“Yo siento que [fue] un partido parejo hasta el punto del penal”, dijo ‘Tuca’ Ferretti. “Yo creo que en el primer tiempo Cruz Azul nos presionó bien, pero sin gran problema. En el segundo tiempo… mi equipo mejora pero llega la desconcentración en el penal y después la situación cambia”.

Además, él aclaró sentirse triste y decepcionado al perder esta final ya que expresó que su equipo no jugó al nivel que nos tiene acostumbrados.

Por otra parte, a pocos días de formar parte del plantel de la Máquina Cementera, el director técnico Robert Siboldi expresó sentirse feliz por este triunfo al conseguir la copa y darle una alegría más a su afición.

“Estoy muy feliz por la parte que me toca, pero no hay que olvidar que aquí me tocó vivir la parte final”, dijo Siboldi. “Hay un gran trabajo de parte del cuerpo técnico anterior … de Pedro Caixinha … al igual que Ricardo Peláez”.

Él agregó que quiere festejar este campeonato con la afición fiel, que no paró de alentar a su equipo durante todo el partido.

“Todo lo que hacemos, todo el trabajo, toda la dedicación, la entrega de los muchachos, el intentar siempre jugar bien para agradar … es para ellos y hoy les toca disfrutar este partido”, dijo Siboldi.

A pesar de que Tigres nunca se dio por vencido en el encuentro, incluso achicando el marcador al minuto 89, para el técnico del Cruz Azul esto no fue una preocupación, ya que aclaró “estar muy contento porque su equipo jugó con el corazón”.

