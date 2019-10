Eventos familiares de Halloween en Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Faltan pocos días para una de las celebraciones más entretenidas para muchos residentes de Las Vegas.

Halloween se acerca y por esto, te invitamos a revisar la siguiente lista de eventos alrededor del valle. A preparar sus disfraces, los dulces y sus calabazas porque falta poco tiempo para la noche más escalofriante del año.

Eventos familiares – El Condado Clark junto a la Ciudad de Las Vegas preparan varios eventos durante el mes de octubre en varios centros comunitarios. Visita la página en línea aquí para más información.

Eventos por el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas – LVMPD estará ofreciendo dulces y disfrutando con muchos niños del valle en varios eventos alrededor de Las Vegas entre el 24 de octubre hasta el 31. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento ‘Haunt the Wetlands’ – En este lugar encontrarás arte, historias, lecturas y puedes explorar el parque Wetlands a partir del viernes 25 de octubre del mediodía hasta las 3 p.m. y el evento “Creatures of the Night” de 5 p.m. a 8 p.m. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento en el centro comercial Downtown Summerlin – el desfile bajo el nombre “Parade of Mischief” dará comienzo cada viernes y sábado de octubre a partir de las 7 p.m. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento en el centro comercial Town Square – este evento bajo el nombre “Town Scary” se llevará a cabo el 31 de octubre a partir de las 4 p.m. y durará solamente 3 horas, dentro del centro comercial ubicado al 6605 de Las Vegas Boulevard. Habrá repartición de dulces, muchos sorteos y entretenimiento. Visita la página en línea aquí para más información.

El evento “Scare at Town Square” también se realizará dentro de este centro comercial y cuenta con una celebración de 40 días. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento “HallOVeen” en Opportunity Village – Este lugar transformará su ‘Magical Forest’ adornado exclusivamente para celebrar Halloween ubicado al 6300 de Oakey Boulevard. Estas celebraciones se llevarán a cabo desde el 18 de octubre hasta el 3 de noviembre a partir de las 5:30 p.m. Los boletos cuestan $15, menores de 3 años entran totalmente gratis. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento en el casino Green Valley Ranch — Estarán celebrando el jueves 31 de octubre la caminata “Halloween Ghost” entre sus instalaciones. Las familias podrán disfrutar de este evento a partir de las 5 p.m. hasta las 8 p.m. Ofrecerán un concurso en donde seleccionarán el mejor disfraz. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento dentro del centro comercial Meadows Mall – Este evento bajo el nombre “SPOOKtacular” ocurrirá sobre el estacionamiento del centro comercial ubicado al 4300 de Meadows Lane. Ofrecerán dulces, habrá juegos y un concurso de disfraces comenzando a partir de las 4 p.m. Visita la página en línea aquí para más información.

El evento “The Asylum and Hotel Fear” también se realizará dentro del centro comercial Meadows y promete las aventuras más escalofriantes de la temporada, desde el 24 al 27 de octubre y del 29 al 31 de octubre, a partir de las 6:30 p.m. Los precios de los boletos varían entre $17-$37. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento “Haunted Harvest” dentro del Springs Preserve – este evento es familiar y ofrecerá puestos de dulces, juegos, un zoológico interactivo, además de su ‘Bootanical Garden’. Este abrirá sus puertas desde el 25 al 27 de octubre, de 5 p.m. a 9 p.m. Los boletos cuestan $8 por persona y los menores de 2 años entran totalmente gratis. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento en el Wet ‘n’ Wild – esta celebración la llaman “Safe Street” y consiste en recolectar dulces además de disfrutar al aire libre de mucho entretenimiento como conciertos, concursos de disfraces, oportunidades de fotos y mucho más. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento en Lake Las Vegas – este lugar estará realizando su fiesta de disfraces anual bajo el nombre “Shipwrecked Haunted Costume Party” para adultos únicamente el jueves 31 de octubre a partir de las 8 p.m. Los boletos para este evento cuestan $50. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento en el LINQ – Muchas brujas estarán listas en el LINQ para compartir la recolecta de dulces el 26 de octubre a partir de las 3 p.m. hasta las 7 p.m. Se realizará un espectáculo en el escenario por la noche desde el 25 al 31 de octubre a partir de las 8 p.m., además de una celebración especial por el “Día de los Muertos” el primero de noviembre de 8 a 11 p.m. Visita la página en línea aquí para más información.

Evento en Fremont Street – El rock se apodera de las calles del Downtown y el horror en Halloween también. No te pierdas la oportunidad de ganarte $1,000 con el disfraz que seleccionen esa noche. Habrá mucho entretenimiento en el evento “Rock of Horror Extravaganza”. Visita la página en línea aquí para más información.

—