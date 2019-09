Detienen a 2 en el festival “asalto al Área 51”

LAS VEGAS (KLAS) -- Mirando hacia el cielo de la ciudad de Las Vegas, residentes se vieron sorprendidos por luces extrañas y pensaron que ovnis invadían el valle el miércoles por la noche.

Un video enviado primero a 8 News NOW por un televidente, Rene Ostos, nos dejó igual de sorprendidos que él, al no entender lo que veíamos. Con todo lo sucedido y comentado en estos días sobre el 'Area 51', nosotros también pensamos por un segundo que esto podría ser una invasión de extraterrestres, pero ahora sabemos que no fue así.