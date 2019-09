Cronología del festival ‘Asalto al Área 51’

LAS VEGAS (KLAS) — Una multitud de fanáticos han descendido a los poblados desérticos de Hiko y Rachel en Nevada con esperanzas de conectarse con las vidas del más allá, en el festival del ‘Asalto al Área 51,’ evento que comenzó como broma en Facebook pero pronto se convirtió en realidad.

Aquí les brindamos un recuento de cómo comenzó esta historia:

27 de junio del 2019

Matty Roberts crea un grupo de Facebook llamado ‘Asalto al Área 51, no nos podrán detener” traducido al inglés como: “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us”, y rápidamente alcanzó una audiencia de dos millones de personas confirmando que participarían en el evento.

Primeros días de agosto del 2019

Facebook elimina la página del grupo debido a que “iba en contra sus políticas comunitarias”. Sin embargo, varios días después, la página volvió a reaparecer.

12 de agosto del 2019

Matty Roberts lanza “Alienstock” y promete un festival musical en ‘Little A’le’inn’ en Rachel, Nevada.

19 de agosto del 2019

El condado Lincoln firma una declaración de emergencia ante temores de una invasión grande de personas al área rural de Nevada. A pesar de esto, el condado aprueba el festival “Alienstock” y también el evento “Ufology Expo” en Hiko, Nevada, el cuál después es renombrado el “Storm Area 51 Basecamp Experience.”

9 de septiembre del 2019

Matty Roberts se separa del acuerdo de sociedad con la dueña del ‘Little A’le’inn’, por razones de logística y seguridad.

10 de septiembre del 2019

Matty Roberts anuncia su nueva asociación con Budweiser para llevar a cabo el concierto musical en el centro de eventos del Downtown de Las Vegas.

12 de septiembre del 2019

Abogados de Matty Roberts envían una carta de cese y desista a la dueña del ‘Little A’le’inn’, Connie West, exigiendo la cancelación del festival “Alienstock”.

13 de septiembre del 2019

Connie West, ignora la petición y asegura que el pueblo de Rachel está preparado y que “Alienstock” se llevaría a cabo como siempre estuvo previsto.

