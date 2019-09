Celebraciones de las fiestas patrias en Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Ya se acercan las fiestas patrias y la ‘ciudad del pecado’ es la elegida por los artistas más populares de México y de Latinoamérica. Varios artistas darán ‘el grito’ en Las Vegas y deleitarán al público con su música.

(Fotografía: Gladys Vega/Getty Images)

VIERNES, 13 DE SEPTIEMBRE

J Balvin – – KAOS Nightclub en el Palms

– KAOS Nightclub en el Palms Banda MS — Zappos Theater en el Planet Hollywood

— Zappos Theater en el Planet Hollywood Daddy Yankee — The Chelsea en el Cosmopolitan

— The Chelsea en el Cosmopolitan Marco Antonio Solis — Mandalay Bay Event Center

— Mandalay Bay Event Center Luis Miguel — The Colosseum en el Caesar’s Palace

— The Colosseum en el Caesar’s Palace Café Tacvba — Mandalay Bay Beach

— Mandalay Bay Beach Gabriel Iglesias — Terry Fator Theater en el Mirage

(Fotografía: Daniel Perez Garcia-Santos/Redferns)

SÁBADO, 14 DE SEPTIEMBRE

Enrique Iglesias — The Colosseum en el Caesar’s Palace

— The Colosseum en el Caesar’s Palace Pancho Barraza — The Chelsea en el Cosmopolitan

— The Chelsea en el Cosmopolitan Larry Hernández — Star of the Desert Arena, Primm Nevada

— Star of the Desert Arena, Primm Nevada Luis Miguel — The Colosseum en el Caesar’s Palace

— The Colosseum en el Caesar’s Palace Maná — MGM Grand Garden Arena

— MGM Grand Garden Arena Maluma — Mandalay Bay Events Center

— Mandalay Bay Events Center Prince Royce — JEWEL Nightclub en el Aria

— JEWEL Nightclub en el Aria Gloria Trevi — Zappos Theater en el Planet Hollywood

— Zappos Theater en el Planet Hollywood Reik Tour 2019 — Pearl Theater en el Palms

(Fotografía: John Parra/Getty Images)

DOMINGO, 15 DE SEPTIEMBRE

Alejandro Fernández — Mandalay Bay Events Center

— Mandalay Bay Events Center Alejandra Guzmán — Mandalay Bay Beach

— Mandalay Bay Beach Marc Anthony — Zappos Theater en el Planet Hollywood

— Zappos Theater en el Planet Hollywood Luis Miguel — The Colosseum en el Caesar’s Palace

(Fotografía: Alex Peña/Getty Images)

LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE

Luis Miguel — The Colosseum en el Caesar’s Palace

No solo la música será parte del entretenimiento para estas fechas únicas en donde la presencia de artistas importantes deciden dar ‘el grito’ en Las Vegas, sino que también esta ciudad contará con mucha acción deportiva.

Las Vegas Lights FC se enfrentará a Fresno el sábado 14 de septiembre comenzando a las 7:30 p.m. en el estadio Cashman celebrando la noche de la herencia hispana.

Para los fanáticos del fútbol mexicano, también se llevará a cabo la final de la Leagues Cup, que se jugará el miércoles 18 de septiembre en el Sam Boyd Stadium. Los equipos que lograron llegar a la gran final son Tigres y Cruz Azul.

La acción deportiva sigue ya que el sábado 14 de septiembre hay dos peleas estelares en el T-Mobile Arena: Emanuel Navarrete en contra de Juan Miguel Elorde y José Pedraza en contra de José Zepeda.

Cabe mencionar que también se llevará a cabo la ‘Mexican Baseball Fiesta’ el 20 y 21 de septiembre en Las Vegas Ballpark ubicado en Downtown Summerlin. Dos equipos de la Liga Mexicana del Pacífico se verán las caras: los Naranjeros de Hermosillo y las Águilas de Mexicali.

Y si todas estas opciones aún no te convencen, entonces atrévete a ser parte del Festival México Lindo, ideal para toda la familia.

Este evento dura tres días, el 13, 14 y 15 de septiembre donde se celebrarán las más lindas tradiciones mexicanas con vendedores latinos, arte, música en vivo, mariachi, folclore, actos culturales y más.

El viernes 13 de septiembre será a partir de las 4 p.m. hasta la 1 a.m., el sábado 14 de septiembre será a partir de las 11 a.m. hasta la 1 a.m. y el domingo 15 de septiembre será a partir de las 11 a.m. hasta las 10 p.m., ubicado al 301 N 6th Street, Las Vegas, NV 89101.

La admisión a este evento es totalmente gratuita.