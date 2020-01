VIDEO: Cambian el lema de Las Vegas a “Lo que pasa aquí, solo pasa aquí”

LAS VEGAS (KLAS) — La ciudad de Las Vegas introdujo su nuevo lema de campaña ‘Lo que pasa aquí, solo pasa aquí’, el cual en inglés se lee: “What happens here, only happens here”.

Varias publicidades ya se dieron a conocer revelando el nuevo eslogan de la ciudad mientras que líderes argumentan que este cambio ayuda a la inclusión de diferentes intereses dentro de la comunidad.

“Las generaciones van cambiando, con ellas también sus gustos y sus intereses, etc.”, dijo Billy Vassiliadis, CEO de R&R Partners. “Nuestro trabajo es adelantarnos a la tendencia cuando podamos, o al menos no quedarnos atrás”.

La ciudad cuenta con la ayuda de artistas reconocidos para transmitir el nuevo mensaje como Shania Twain, Aerosmith y Christina Aguilera, entre otros.

Esperan que esta ejecución capture a más personas que quieran visitar la ‘ciudad del pecado’ con el lanzamiento del nuevo comercial.

Por más de 20 años, la campaña publicitaria popularmente conocida y que capturó la atención de millones alrededor del mundo fue “Lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas”.

Este nuevo lema de campaña aún está relacionado con el legado de la ciudad, en ‘lo que pasa aquí’ y sigue rindiendo homenaje al original pero llevado a una perspectiva diferente.

