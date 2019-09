Avioneta se estrella en Colombia; al menos 7 personas mueren

Una avioneta se estrelló el domingo en una zona residencial de la capital del departamento colombiano de Cauca, con un saldo de siete muertos. Dos de los ocupantes de la aeronave fueron rescatados con vida.

Aeronáutica Civil de Colombia informó en un comunicado que a las 2:11 de la tarde del domingo, una avioneta de la empresa Transpacífico, “se precipitó a tierra” en un barrio de la ciudad de

Popayán minutos después de despegar del aeropuerto Guillermo León Valencia. Cayó sobre una vivienda del barrio Junín de Popayán.

La aeronave bimotor _en la que viajaban nueve personas, incluidos dos miembros de la tripulación_ cubría la ruta entre Popayán y el municipio costanero de López de Micay, a unos 77 kilómetros al noroeste, informó la aerolínea.

El gobernador de Cauca Oscar Campo expresó a través de Twitter su “profundo dolor por el accidente aéreo”. Señaló que en la avioneta iba un grupo de funcionarios del gobierno local. Agregó que oraría por “la salud de los 2 sobrevivientes”.

Un equipo de Investigación de Accidentes de AeroCivil se encuentraba en el sitio para esclarecer las posibles causas del hecho.

