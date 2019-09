Atropellan y matan a ciclista al suroeste de Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Un hombre en bicicleta murió luego de un accidente en donde el conductor se dio a la fuga, el miércoles por la mañana al suroeste de Las Vegas.

Según las autoridades, no se pudo comprobar un horario específico de este incidente, pero se cree que fue entre la 1 y 3 a.m. del miércoles en la intersección de Warm Springs y Tenaya Way.

El conductor dejó abandonado el vehículo en el lugar de los hechos. La policía se encuentra investigando para identificar al sospechoso.

El ciclista fue declarado muerto en la escena.

Las autoridades cerraron la calle Warm Springs en ambas direcciones entre Tenaya Way y Buffalo Drive hasta aproximadamente las 8 a.m.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que el ciclista era un hombre adulto.

Esta noticia sigue en desarrollo.

—