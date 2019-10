Asesino en serie asegura haber matado a una mujer en Las Vegas, ahora el FBI pide la ayuda del público

LAS VEGAS (KLAS) — Samuel Little es considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos del país y confesó haber matado a 93 personas entre 1970 y 2005, al menos una de ellas en Nevada.

Según la página en línea del FBI, Little dijo haber asesinado a una mujer en Nevada en 1993 y dibujó a muchas de sus víctimas, por lo que ahora estos dibujos se están utilizando para investigar y posiblemente resolver los casos.

Little admitió haber matado a esta mujer en Las Vegas hace 26 años.

Víctima de Las Vegas.

“En 1993, Little manejaba un Cadillac Eldorado 1978 color Amarillo rumbo a Los Ángeles cuando se encontró con una mujer afroamericana en las calles Owens Avenue o Jackson Street en Las Vegas. Little la describió como una mujer delgada, con un color de piel morena, de aproximadamente 40 años. Él cree que medía 5’5″ de altura y pesaba 110-120 libras. Little cree que la mujer tenía naturalmente el cabello corto pero que usaba una peluca de cabello largo (como se muestra en el dibujo). Él recuerda que la mujer le señaló a quien era su hijo, un hombre afroamericano de entre 19 a 23 años. Little confesó que llevó a esta mujer a una habitación dentro de un motel donde la estranguló hasta matarla. Él declaró que después, puso el cuerpo de la mujer en la cajuela de su vehículo, manejó hasta las afueras de Las Vegas hasta una carretera remota y lanzó el cadáver de ella. Él se detuvo a un costado lejano de la carretera y arrojó el cuerpo de la mujer en una cuesta empinada. Más adelante en la ruta, Little se deshizo de la ropa de la víctima. Su cuerpo nunca fue encontrado”, según FBI.gov.

En algunos casos, se cree que las muertes de sus víctimas podrían haber sido atribuidas a causas accidentales o indeterminadas. El FBI ahora quiere conectar a las víctimas con las confesiones de Little.

Esta es una imagen de Little en 1993, como se hubiese visto al momento del asesinato cometido en Las Vegas.

Samuel Little, 1993.

“Por muchos años, Samuel Little creyó que él nunca sería atrapado porque pensaba que nadie estaba interesado en sus víctimas”, dijo la analista de crimen de ViCAP Christie Palazzolo. “Aunque Little ya está en prisión, el FBI considera importante hacer justicia con cada una de sus víctimas y así también poder cerrar cada caso posible”.

Cualquier persona con información sobre este incidente, favor de comunicarse con el FBI al 1-800-CALL-FBI o a través de la página en línea tips.fbi.gov.

