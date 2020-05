VIDEO: Vehículos se forman para el reparto de comida en el City Hall de North Las Vegas

LAS VEGAS (KLAS) — Muchas familias se encuentran luchando financieramente en medio de la pandemia y por esto, la organización The Salvation Army puso en marcha el evento “Alimentando a Las Vegas juntos”, el viernes por la mañana.

Más de 100 vehículos formaron línea en el evento de reparto de comida, el cual comenzó a las 7 a.m. del viernes en el City Hall de North Las Vegas. Las personas comenzaron a llegar alrededor de las 3:20 a.m. para formarse, el drone de 8 News Now grabó una vista espectacular de la cantidad que se hizo presente en el lugar.

Este reparto durará hasta que la comida se acabe y los alimentos se están entregando por orden de llegada. Lo único que debes presentar es una identificación con foto y mencionar cuantos menores viven en tu hogar.

“La necesidad generada por el COVID-19, las personas perdiendo sus trabajos o aquellos que los descansaron, esto será de gran ayuda”, dijo Juan Salinas, director de servicios sociales del Salvation Army.

Este evento fue llevado a cabo en el City Hall de North Las Vegas, sobre Las Vegas Boulevard y Civic Center Drive, las personas que asistan deberán ingresar por McDaniel Street, cerca de Civic Center Drive.

