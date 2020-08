VIDEO: United Way y líderes luchan para combatir el virus en la comunidad latina; ofrecen ayuda ante crisis y pruebas gratuitas

LAS VEGAS (KLAS) — La comunidad latina representa casi el 24% de todos los casos por COVID-19 en el estado, sin embargo organizaciones continúan en la lucha para ayudar a los más afectados.

Líderes estatales trabajan duro para combatir los casos positivos detectados en áreas de mayor población hispana, como lo es el este de Las Vegas.

La concejal Olivia Díaz está ayudando a los residentes de las áreas más vulnerables de la ciudad a través de la campaña “Está en tus manos”, al establecer sitios nuevos para pruebas de detección, para personas sin seguro médico y documentos legales.

Díaz estuvo presente en la inauguración de un sitio nuevo, en el Cashman Center el lunes, en donde expresó que este es muy conveniente ya que es puertas adentro.

Organizaciones como United Way del Sur de Nevada también están demostrando su apoyo hacia la comunidad latina, al alcanzar fondos de $150,000 exclusivamente para asistir a los más afectados por la pandemia.

El equipo de 8NN En Español habló con la directora de relaciones comunitarias y gubernamentales para United Way del Sur de Nevada, Janet Quintero, para informar sobre los fondos de asistencia de emergencia disponibles y otros recursos que ofrecen como ayuda de servicios públicos, pagos de renta y reparto de alimentos.

“Una de las alianzas fue para el fondo de asistencia de emergencias y necesidades comunitarias”, dijo Quintero. “Nos hemos [asociado] con 34 organizaciones, que reciben fondos por parte de United Way… ese fondo es posible gracias a donaciones de gente privada, organizaciones corporativas y también con donaciones por parte del fiscal general del estado”.

United Way afirma que hay muchos recursos disponibles tras la crisis generada por la pandemia y que es importante que la comunidad sepa adónde acudir para aprovechar esta ayuda.

“Hemos repartido hasta ahorita $2.3 millones en la comunidad para ayudar con asistencia de renta, hipoteca, pagos de servicios públicos, alimento y también noches en albergues para aquellos que lo necesitan”, dijo Quintero.

United Way se dio a la tarea de seleccionar organizaciones que trabajan duro dentro de la comunidad latina, ya sea para asistencia y para evitar la propagación del virus.

“Estas organizaciones que reciben los fondos son elegidas por un comité, este comité puso mucho énfasis en elegir organizaciones que sirvan a nuestra comunidad latina ya que vimos que estaban siendo afectados a un nivel mucho más alto”, dijo Quintero.

Quintero especificó que la manera más fácil de contactar a estas agencias, es a través de Nevada 2-1-1 y al dar solo el primer nombre, número de teléfono y código postal, podrán recibir ayuda. Luego de esos datos básicos, los operadores preguntarán qué tipo de ayuda necesita, este centro de llamadas ofrece asistencia totalmente en español.

“Uno de los requisitos que tiene United Way al entregar estos fondos es que no se le puede negar la ayuda a nadie que no tenga un número social”, dijo Quintero. “Entonces es muy importante que sepan que sí hay recursos disponibles para los que no tengan un seguro social”.

—