VIDEO: Soñadores reaccionan tras la decisión de la Corte Suprema sobre DACA

LAS VEGAS (KLAS) — La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó los esfuerzos de la administración de Donald Trump en querer eliminar la protección legal para más de 650,000 jóvenes bajo el programa DACA.

Varios beneficiarios del programa junto a una organización de derechos del inmigrante llamada FIEL en Houston, se mostraron felices ante la decisión tomada el jueves por la mañana.

“No estamos ahí aún, sabemos que no es una carrera pero sí un maratón… continuaremos peleando, los soñadores nos comprometimos a seguir en la lucha”, dijo Cesar Espinosa, director ejecutivo de FIEL.

Por el momento, estos jóvenes quedan amparados de la deportación y mantienen sus permisos para trabajar en los Estados Unidos.

“Hoy obtuvimos una buena decisión por parte de la Corte Suprema, decidieron pararse del lado correcto y permitir que 700,000 jóvenes sigan con sus vidas, que continúen con sus sueños y que continúen haciendo a América lo que ya es gracias a los inmigrantes”, dijo Espinosa. “Nos paramos hoy orgullosos por algo que hemos estado peleando por casi dos décadas, ahora para un camino a la ciudadanía para los soñadores”.

“En teoría, la administración de Trump puede acabar con DACA con una explicación un poco más detallada. Entonces es importante que nos mantengamos monitoreando la situación, continuemos luchando y sigamos ordenando un camino a la ciudadanía para los soñadores porque esto no acabó”, dijo Roberto Quijano, abogado.

Los jueces rechazaron los argumentos de la administración de que DACA, creado hace ocho años, es ilegal y que los tribunales no tienen un papel que desempeñar en la revisión de la decisión de ponerle fin.

FIEL planea hacer una manifestación el jueves por la noche, en donde se comprometen a encontrar una solución permanente para los beneficiarios bajo este programa.

“DACA ha sido una oportunidad de salvación para mí. Justo cumplí 18 al momento de recibir mi permiso por correo y fue el día más increíble de mi vida. Como lo han notado, este tiempo ha sido muy difícil para nosotros. No hemos podido dormir pensando en cómo viviremos todos los días. Este país está partido ahora…es horrible. Quiero decir que la mayoría de las personas si no es que todos aquí atrás mío, también han estado luchando por Black Lives Matter. Hoy, nos han sacado un peso de encima, entonces para todos aquellos que se consideran aliados en nuestra comunidad, por favor voten, porque nuestra vida depende de su voto, nuestras vidas y nuestras familias cuentan con ustedes no por decir que están con nosotros sino por demostrar que les importamos y que nos quieren”, dijo Espinosa.

