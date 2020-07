VIDEO: Solicitantes demandan al Departamento de Empleo estatal por falta de pago

LAS VEGAS (KLAS) — Un juez dijo que el fallo relacionado a una demanda por empleados independientes y contratistas en contra del Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada (DETR) se hará la próxima semana.

El juez Barry Breslow dijo que no estaba “absolutamente, pero casi” listo para tomar una decisión sobre esta demanda. Breslow dijo que debe encontrar un balance exacto y nombró al abogado Jason Guinasso como el principal para ayudar dentro de la corte a que se llegue a una determinación para el jueves 16 de julio.

Abogados defensores de solicitantes bajo el programa de Asistencia de Desempleo Pandémico, mejor conocido como PUA, le están pidiendo al juez que le ordene y exija al estado comenzar a pagar los pagos retrasados de todas las solicitudes ya entregadas.

Según DETR, el departamento recibió cerca de 247,000 solicitudes de PUA y ya pagaron unas 108,000. Sin embargo, muchas de estas solicitudes siguen pendientes debido a que las personas llenaron el desempleo estándar de los cuales no son elegibles.

De las cifras registradas la semana pasada, unas 45,000 solicitudes pueden llegar a ser elegibles para beneficios de desempleo regular, unas 24,000 están bajo revisión por actividad sospechosa o fraude y el resto están bajo las categorías que incluyen, que no se completaron todas las semanas, que no pasó el proceso de identificación o hay un alerta que indica que el solicitante no está residiendo en Nevada.

Abogados de contratistas y trabajadores independientes aseguran que el estado no cumplió con su función de pagos a los desempleados que están cubiertos bajo el CARES Act, que fue puesto para asistir a aquellos afectados económicamente por la pandemia.

Sin embargo, el estado no está de acuerdo y dice que los beneficios no serán otorgados previo a que se determine la elegibilidad del solicitante.

El juez argumentó que no favorecerá ningún lado e intentará buscar una solución que sea equitativa para ambas partes del problema.

—