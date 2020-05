VIDEO: Senadora estatal invoca reunión virtual para informarle a la comunidad sobre ayuda financiera

LAS VEGAS (KLAS) — La senadora Catherine Cortez Masto se unió a líderes de Reno, Sparks y el Condado Washoe para una reunión virtual con el fin de mantener a la comunidad hispana informada sobre los recursos disponibles ante el COVID-19.

Con la participación de la mediadora Ivet Contreras, esta reunión se llevó a cabo el viernes primero de mayo a la 1 p.m., en donde expertos de salud, agencias de ley, concejales, etc. se reunieron para hablar sobre la situación actual y los estragos que deja la pandemia.

Uno de los primeros en hablar fue el doctor Wilfredo Torres, quien explicó los distintos síntomas y malestares para detectar el virus.

“Hay personas que presentan síntomas leves y otras más severos”, dijo Torres.

El doctor dio una lista de posibles síntomas aunque aclaró que no todos experimentan estos, ni tampoco de igual manera.

Tos seca y dificultad para respirar

Fiebre, temblores y escalofríos

Dolores de cabeza

Pérdida de olfato o gusto

Labios o cara se ponen de color azulado

Si padece algunos de estos síntomas, se le recomienda que llame a su doctor de cabecera o asista al cuarto de emergencia.

La doctora Anna Torres habló sobre los menores y dijo que pueden tener tos seca, en casos más graves hasta neumonía y problemas para respirar pero hay niños que no presentan ningún síntoma.

“No es bueno usar máscaras en niños menores de dos años o aquellos que tengan problemas respiratorios”, dijo Torres.

Vanessa Vancour de Community Health Alliance dio algunas recomendaciones para seguir con las prácticas de higiene cuando se vuelve al hogar después de la jornada laboral:

Lavarse las manos frecuentemente ya que muchos no tienen el privilegio de quedarse en casa y tienen que salir a trabajar

Cambiarse de ropa y bañarse al llegar, antes de tener contacto con algún familiar

Desinfectar todas las áreas; mantener la limpieza es importante

Que no falten a citas médicas que tengan aunque no presenten síntomas de COVID-19

“Cuando alguien de nuestra familia tiene el virus hay que saber limitar el contacto siempre que sea posible, el infectado no debería de estar cerca de personas con riesgo y de preferencia tener su propio cuarto y baño”, dijo Torres.

Otras recomendaciones por el doctor son:

Evitar recibir visitas, mantenga la distancia

Comer en su propia habitación (alguien infectado)

Lavar los platos con agua caliente y jabón

No compartir ningún tipo de dispositivos electrónicos

Deben usar máscaras

Evitar tocarse el rostro

Desinfectar todas las áreas en donde hubo algún contacto

También se habló con respecto a la ayuda económica a pequeñas empresas del estado y cómo pueden hacer para solicitar esos préstamos.

“Lo más importante es que las empresas que pueden operar deben de seguir los protocolos de seguridad para protección”, dijo Armando Ornelas, asistente del director de servicios comunitarios en la Ciudad de Sparks.

Para los fondos a pequeñas empresas existen los préstamos PPP.

“Ese lo puedes hacer a través de tu banco o de un credit union”, dijo Sandra Rentas de Nevada Small Business Center. “Se han aprobado más de 8,000 solicitudes en el estado de Nevada pero no se esperen mucho porque depende de los primeros que llegan a solicitar el permiso”.

Por su parte, de acuerdo al alivio de restricciones otorgado por el gobernador Steve Sisolak, las peluquerías, los bares y los casinos no entran en la primera fase del plan de reapertura.

Una operadora del 311 del Condado Washoe, Maria Alvarado, habló sobre las preocupaciones de la comunidad en medio de esta pandemia.

“Durante la pandemia, las preocupaciones mayores han sido de la comunidad no sintiéndose cómoda en el trabajo”, dijo Alvarado.

Algunas de las preguntas frecuentes que reciben es de que los empleados se quejan por que su empleador no les notifica cuando alguien del establecimiento da positivo, por qué no cierran los negocios considerados no esenciales o quejas porque no se respetan las reglas del distanciamiento social.

La operadora además aclaró que “van a haber consecuencias si usted sabe que está propagando el virus en la ciudad”.

En esta conferencia también estuvo presente un detective del Condado Washoe, Joe Aceves, hablando sobre los rumores de “multas” si no cuentas con un permiso para circular.

“Aquí en el Condado Washoe no vas a recibir una [multa] si estás manejando por la calle, eso no es cierto… no necesitas una carta para salir a manejar”, dijo Aceves.

Y por último, estuvo presente el Padre Jorge Herrera dando algunos consejos para sobrellevar esta situación complicada.

“Todos estamos pasando por este tiempo difícil y es una oportunidad que tenemos para aprender… pero esto causa estrés e inestabilidad emocional”, dijo Herrera. “Nuestra vida va a dar un cambio y nos tenemos que preparar. Es el tiempo para estar con los de la casa, jugar con los niños, cocinar juntos o aprovechar a hacer actividades que antes decíamos que no teníamos tiempo”.

