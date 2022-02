VIDEO: Segundo bebé que se enferma tras consumir una de las fórmulas retiradas del mercado

LAS VEGAS (KLAS) — Un fabricante de fórmulas para bebé muy popular anunció que retiró del mercado varias de sus marcas hace una semana, tras reportes de infantes enfermos o infectados.

El equipo de 8NN escuchó a una familia del valle, con un bebé de 3 meses actualmente luchando por su vida en el hospital, tras consumir una de estas fórmulas en polvo. Una segunda familia nos contactó, para decirnos que también tienen a su bebé hospitalizado, luego de consumir la marca Abbott.

“Recién revisé su temperatura y está en 104, está rojo, como pimienta”, dijo Mellon Ko, abuela.

El bebé de dos meses, Dah’veon Jones, está en cuidados intensivos dentro del hospital Sunrise, sufriendo de una deshidratación severa y candidiasis en sus intestinos, sin poder retener la fórmula.

Su abuela dice que no tienen muchas opciones alimenticias para el menor.

“Me asusta porque le van a dar el alta, le van a dar el alta con otros tipos de fórmula y quien garantiza que esa fórmula no se va a retirar del mercado”, dijo Ko.

La doctora Christina Madison dice que mientras exista el desabastecimiento, los padres no tienen muchas opciones para elegir que sea de otro fabricante, en particular que no sean productos de nutrición Abbott porque estos no funcionan.

“Cuando vas a la tienda, tienes un producto de marca y otro con un nombre general, es lo mismo que pasa con las fórmulas para bebé, hay un fabricante que puede tener variedades de productos”, dijo Madison. “Piensas que estás comprando un producto diferente, pero en realidad estás comprando la misma marca bajo un nombre distinto”.

Los productos de Abbott tuvieron varios retiros del mercado, incluyendo Similac, Alimentum y EleCare.

Si no encuentras una fórmula que funcione para tu bebé y no puedes ofrecerle leche natural, hay bancos donantes disponibles en donde puedes obtener este producto.

En relación al estado de salud de Dah’veon, él permanecerá en cuidados intensivos dentro del hospital hasta sentirse lo suficientemente fuerte para regresar a su hogar.

