VIDEO: Restaurantes deberán limitar su capacidad al 25% bajo nueva orden ‘pausa estatal’

LAS VEGAS (KLAS) — El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, emitió una nueva orden el domingo 22 de noviembre, que limitará la capacidad en lugares de alto riesgo de contagio por COVID-19.

Sisolak dijo que se hará una ‘pausa estatal’ por tres semanas e implementó más restricciones para lugares de alto riesgo como restaurantes y bares del estado. Ahora, estos deberán operar con una capacidad del 25% en vez del 50, como era antes.

Sisolak dijo que será más estricto con estas nuevas medidas además de seguir con las ya mencionadas sobre el uso obligatorio de la mascarilla, para minimizar la propagación del virus.

No solo habló de una reducción de capacidad dentro y fuera de los establecimientos, sino que también ahora no se aceptarán personas si no cuentan con una reservación para los restaurantes. Será permitido solo cuatro personas por mesa, aunque la mayoría de los lugares estuvieron funcionando así desde el verano.

Lucy’s Bar en el casino Lucky Club parece tener a su equipo de trabajo listo para seguir con los nuevos protocolos.

“Estoy muy bien con eso”, dijo Shirley Ramirez del Lucy’s Bar. “Quiero que esto se acabe y por más de que no suceda, si hacemos estos recortes, capaz podemos solucionarlo”.

En cuanto a que se cumplan con estos esfuerzos, el gobernador mencionó estar trabajando junto a jurisdicciones locales y OSHA.

Hasta el momento, no se implementaron nuevas medidas para salones de belleza, peluquerías, spas y centros de masajes.

Esta nueva orden comenzará a partir del martes 24 de noviembre a las 12:01 a.m.

