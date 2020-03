VIDEO: Proceso para llenar correctamente el censo y evitar un fraude

LAS VEGAS (KLAS) — El conteo para el censo está cada vez más cerca, sin embargo existe incertidumbre por parte de los residentes del valle, al no saber cómo protegerse de estafas o de personas que argumentan pertenecer al departamento.

La meta es que cada nevadense se cuente en el próximo censo 2020, proceso que sucede cada 10 años. El enfoque está direccionado especialmente a las comunidades que por factores de miedo y estatus migratorio, eligen ignorar la forma y no ser parte de este conteo.

Una cosa que nuestra comunidad tiene que saber es que el censo no te va a preguntar por tu número de seguro social, no van a preguntar si usted es ciudadano o residente, si tiene DACA, si tiene visa, o si no tiene documentos”.

Emily Zamora, directora ejecutiva de Silver State Voices.