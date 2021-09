VIDEO: ¿Problemas para obtener beneficios de desempleo?; DETR explica el proceso original

LAS VEGAS (KLAS) — El Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada (DETR) le pide a los residentes preocupados por recibir beneficios de desempleo, que verifiquen si realmente son elegibles y aprobados para estos pagos.

“Mucha gente no ha recibido los fondos que se merecen”, dijo Cyara Neel, que maneja una página de asistencia de Facebook.

Algunas personas reclaman no estar recibiendo sus beneficios, a pesar de que los pagos relacionados a la pandemia hayan caducado.

“Hay personas que aún siguen completando sus formas semanales para recibir beneficios pero no están obteniendo los pagos, puede ser que hayan terminado con la compensación que les pertenecía”, dijo Neel.

A pesar de que el dinero extra dado debido a la pandemia del coronavirus haya vencido, las personas muestran confusión al no recibir ningún beneficio. Esto sucede porque el desempleo regular (UI) volvió a las mismas reglas como era previo a la pandemia.

DETR envió el siguiente comunicado:

Si encuentras que eres monetariamente elegible para completar una nueva forma de UI, puede ser que seas elegible, lo cual no significa que seas aprobado. Algunas personas pueden tener acceso a completar una nueva forma pero si no han trabajado, entonces no recibirán beneficios”.

— Departamento de Empleo, Capacitación y Rehabilitación de Nevada (DETR)