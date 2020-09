VIDEO: Primera derrota para los Raiders de Las Vegas; caen contra los Patriots por 36-20

LAS VEGAS (KLAS) -- Ya se acercan las elecciones presidenciales y los voluntarios locales le quieren recordar a los nevadenses elegibles para votar, que el proceso más sencillo es a través del correo.

"Sabemos que puede haber confusión y un poquito de inquietud votando por el correo porque es la primera vez que lo vamos a hacer, pero este proceso de hecho es muy seguro y es muy conveniente", dijo Erika Castro, supervisora de la organización PLAN de Nevada (Progressive Leadership Alliance of Nevada). "No hay razón para no tenerle confianza a nuestro correo".