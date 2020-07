VIDEO: Pequeños negocios latinos luchan para subsistir; organizaciones ofrecen ayuda e información

LAS VEGAS (KLAS) — Con el aumento de casos por COVID-19 en el valle, muchos negocios latinos continúan enfrentando una dura batalla para poder subsistir en la industria.

Los dueños de estos pequeños negocios dicen que necesitan ayuda de inmediato, para poder estar actualizados con todos los cambios que surgen a menudo. El equipo de 8NN En Español habló con un grupo que lucha para mantener varios locales funcionando ante la pandemia.

“Hay un poco de intimidación entre el personal, entre la gente, el no saber que se va a hacer, cuándo terminará esto”, dijo Adolfo Ibarra, supervisor de Don Tortaco ubicado entre Martin Luther King Boulevard y Craig Road.

Ibarra dice que se tuvieron que acomodar a los ajustes y ahora la forma de trabajar es diferente, empezando por la revisión de temperaturas previo a la jornada laboral.

A través de todas las cadenas de Don Tortaco, ellos tratan de compartir e informarse sobre las nuevas medidas para seguir con su negocio a flote, mientras cumplen con la ley.

“Al principio se resistían a no querer llevar a cabo eso, pero conforme fue pasando el tiempo y empezaron a darse cuenta de la situación, tuvieron que aceptar y pues yo también me puse un poco más estricto con ellos”, dijo Ibarra. “Es su salud, la de algunos que no hacen aprecio y todos los demás también”.

Ibarra aclaró que se dedica a trabajar y prácticamente no tiene tiempo de estar revisando la computadora y la información que se actualiza a cada momento con respecto a nuevas medidas relacionadas a cómo protegerse del virus.

“Sería muy conveniente que hubiera alguien interesado en apoyarnos en cuestión de los cambios y los procesos a seguir de acuerdo a lo que está sucediendo ahorita con la pandemia”, dijo Ibarra.

La Cámara de Comercio Latina y Legal Aid Center del Sur de Nevada dicen que su meta es proveer todos los recursos disponibles para que las pequeñas empresas que lo necesiten puedan progresar.

“Nosotros estamos diariamente trabajando muy duro en ciertas cosas”, dijo Peter Guzman, presidente de la Cámara de Comercio Latina de Nevada. “Educación, hablando con nuestra comunidad, explicando que hay que usar las máscaras, hoy en día más que nunca, sino nos van a cerrar”.

A Guzman le interesa el ayudar a pequeños negocios con acceso a máscaras y toda la información necesaria para realizarse las pruebas de COVID-19 gratuitas. Sin embargo, la organización sin fines de lucro Legal Aid Center también asiste con otros programas, como lo es ayuda legal.

Este centro conectó a una gran cantidad de dueños de negocios con asesoría legal gratuita.

Con la colaboración de la reportera Sally Jaramillo, 8 News Now.