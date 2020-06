VIDEO: Participar en manifestaciones podría perjudicar trámites migratorios

LAS VEGAS (KLAS) -- Los casinos del Downtown reabrieron sus puertas y ya había una multitud de gente ansiosa sobre Fremont Street, lista para hacer sus apuestas y jugar en las máquinas tragamonedas, tras el extenso cierre de las propiedades debido a la pandemia.

A la medianoche, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Fremont Street Experience además de la pantalla totalmente renovada y casinos como el Golden Nugget, The D, Fremont y California reabrieron al público. The Plaza y El Cortez abren a las 8 a.m. y 9 a.m. del jueves.