VIDEO: NV Energy alerta a residentes para evitar estafas, dice no estar asociado con ninguna empresa solar

LAS VEGAS (KLAS) — La empresa NV Energy quiere recordarles a sus clientes que hay estafadores intentando obtener su información, ahora haciéndose pasar por compañías de paneles solares con la excusa de ahorrar dinero.

Matt Kimball, residente de Las Vegas, dice que recibió uno de estos llamados, pero por suerte pudo detectar que era falso y no caer en su juego.

“Alguien me llamó preguntándome si estaba interesado en poner paneles solares en mi residencia”, dijo Kimball. “Es una muy buena manera de ahorrar dinero en tu factura de electricidad, el problema fue que no era un empleado de NV Energy llamando – no tengo ni idea quien era”.

Kimball dice haberse dado cuenta de algunas señales de alerta durante el llamado, como su domicilio anterior y la insistencia en obtener el servicio.

NV Energy publicó una alerta de estafa en sus redes sociales para ayudar a los clientes a estar más atentos a este tipo de situaciones y recordarles que ellos no trabajan con ninguna compañía solar.

Otros consejos que ellos les están brindando al público son:

NV Energy no llama para reclamar pagos inmediatos

NV Energy no acepta pagos a través de Venmo o Bitcoin

Los empleados de NV Energy tienen prohibido aceptar pagos cuando están trabajando en residencias

Las llamadas para servicios o consultas de NV Energy son solamente por cita

Para más información para evitar ser una víctima de estafa o cualquier otra pregunta, puedes visitar la página en línea aquí.

