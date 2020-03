VIDEO: Metro lanza iniciativa para disminuir el robo de móviles

LAS VEGAS (KLAS) — El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) envía un mensaje especial para aquellos residentes que cuentan con el acceso de un teléfono celular.

Esta iniciativa ocurrió tras una serie de reportes al departamento por robos de teléfonos celulares alrededor del valle. Durante las investigaciones, los detectives del LVMPD se dieron cuenta que las víctimas de robo no saben como ingresar a sus cuentas, no saben como rastrear su móvil o recuperar su información o también no saben como reportar un robo a su compañía telefónica correspondiente.

(AP Photo/Kiichiro Sato, File)

El LVMPD da los siguientes consejos para protegerse, cuidar su teléfono y la información que este contiene:

Siempre esté alerta de sus alrededores

Nunca deje su teléfono sin atención

Aprende como ingresar a su cuenta y la disponibilidad de antirrobos

Si le roban su teléfono, reporte este incidente a la policía y a su compañía telefónica de inmediato

Asegure su móvil con una contraseña y manténgalo bloqueado

Crea una copia de respaldo para guardar la información importante dentro de su dispositivo y elimine información innecesaria regularmente

—