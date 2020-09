VIDEO: Madre clama justicia por homicidio de su hija

LAS VEGAS (KLAS) – Detectives al igual que la familia de la joven hispana que habría desaparecido el pasado 29 de agosto, confirmaron que el cuerpo de Lesly Palacio había sido encontrado cerca del parque estatal Valley of Fire el miércoles.

La familia de Lesly Palacio habló con 8NN En Español y entre llanto y palabras llenas de dolor suplicaron la ayuda del público para localizar el principal sospechoso de la muerte de Palacio Erick Rangel-Ibarra de 25 años.

Erick Rangel-Ibarra

Por varias semanas la familia buscaba desesperadamente a Lesly quien fue vista viva por última vez la madrugada del sábado 29 de agosto en un video de vigilancia del casino Longhorn.

En medio de su gran pena y dolor la madre de Lesly, Aracely Palacio dijo “Yo quiero justicia por mi Lesly”.

“Ella no merecía morir así, no se lo merecía, “dijo Carely Palacio hermana de Lesly.

“Me quitaron la vida, aventaron su cuerpo lejos de Las Vegas. Quiero justicia por mi hija, es lo único que quiero es justicia, “agregó la madre de Lesly.

Rangel-Ibarra no se ha visto desde el 29 de agosto y la policía lo ha identificado como el principal sospechoso de su muerte.

“Necesitan pagar”, afirmó Palacio. “Toda su familia necesita pagar porque nadie puede regresarme a mi hija”.

“Era mi mejor amiga”, dijo su hermana Carely. “Era una buena persona. No se merecía esto”.

Los seres queridos no pueden creer que no la volverán a ver, afirman que era una joven alegre, positiva y cariñosa.

“Era una persona buena, tan positiva y siempre alegre”, agregó su hermana.

En medio de su dolor la familia clamaba por justicia y esperan encontrar la fuerza para poder comprender lo sucedió.

Erick Michel Rangel-Ibarra, izquierda y José Antonio Rangel. (Las Vegas Metropolitan Police Department)

La policía tiene una orden de arresto para Rangel-Ibarra que enfrenta un cargo de homicidio, pero también están buscando a su José Rangel, de 45 años. Ambos fueron vistos el pasado 29 de agosto y la camioneta que se observa en el video fue recuperada en California.

Cualquier información, puede llamar a Crime Stoppers al 702-385-5555 o visitar la página de internet aquí.