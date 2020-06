VIDEO: Los casinos del Downtown abrieron ante ansiosos apostadores listos para jugar

LAS VEGAS (KLAS) — Los casinos del Downtown reabrieron sus puertas y ya había una multitud de gente ansiosa sobre Fremont Street, lista para hacer sus apuestas y jugar en las máquinas tragamonedas, tras el extenso cierre de las propiedades debido a la pandemia.

A la medianoche, los fuegos artificiales iluminaron el cielo de Fremont Street Experience además de la pantalla totalmente renovada y casinos como el Golden Nugget, The D, Fremont y California reabrieron al público. The Plaza y El Cortez abren a las 8 a.m. y 9 a.m. del jueves.

“Luego de la apertura de Fremont, Vegas ahora está viva”, dijo Stanley Pozmanski, una artista callejera.

La gente estaba entusiasmada en cuanto el reloj llegó a marcar las 12 a.m. en Fremont Street esperando el gran momento. Sin embargo, hay nuevas restricciones para los que visiten el Downtown, ahora deben ser mayores de 21 años y deben comprobarlo con una identificación válida, las mochilas y bolsas grandes no son permitidas.

Debido a la pandemia del coronavirus, los casinos reforzaron su limpieza y cuentan con nuevos protocolos de seguridad. Todos los empleados deben de usar máscaras, pero no los visitantes si no quieren. También existen señalamientos en el piso determinando la distancia entre las personas y hay controles para revisar la temperatura.

