VIDEO: Lights FC promete mucha diversión de cara al primer partido como local

LAS VEGAS (KLAS) — El equipo de fútbol Lights FC, ofreció una conferencia de prensa el jueves, de cara al primer partido en casa el sábado 5 de junio.

Las Vegas Lights FC comenzó la temporada 2021, el miércoles 5 de mayo, jugando de visitante en contra de LA Galaxy II. Esta temporada también dio inicio con el anuncio de una asociación entre este club y LAFC. Hasta el momento, el equipo jugó cuatro partidos, todos de visitante. Mientras tanto, los jugadores se preparan para el sábado, que sin duda será emocionante, tras poder tener la presencia de los fanáticos en las gradas.

“Amo [el club] y no puedo esperar para jugar en frente de los fans”, dijo Danny Crisostomo, jugador.

Entre los jugadores de la MLS, que están colaborando con el equipo de la ciudad, se encuentra Danny Musovski. Musovski se complementa muy bien tras haber jugado y haberse graduado de la Universidad de Las Vegas, Nevada (UNLV).

“Siempre es un sueño jugar para el equipo de mi ciudad”, dijo Musovski. “No había un equipo local profesional en ese momento”, aclaró.

Las Vegas Lights estrena nueva asociación, nuevos jugadores pero también nuevo entrenador.

“Ha sido una transición fantástica”, dijo Steve Cherundolo. “Creo que existe un futuro muy brillante aquí”.

El equipo de fútbol de Las Vegas siempre fue reconocido por su manera única de celebrar y divertirse dentro del estadio Cashman. Este año no será la excepción, aseguró el dueño del club deportivo Brett Lashbrook.

Esta temporada contará con un evento nuevo, bajo el nombre de “Toyota Row”, que permitirá el ingreso de varios vehículos al estadio, para poder mirar el partido desde la comodidad de tu auto. Para los juegos locales, no faltarán las piscinas chicas ubicadas en uno de los laterales, para refrescarte en tiempos de calor extremo. Además, hay ofertas como la de “All You Can Drink”, a solo $50, entre otras opciones de entretenimiento.

Esta será la primera vez que Las Vegas Lights FC se une a De Castroverde Law Group para homenajear a trabajadores esenciales después de un año difícil a causa de la pandemia. Por eso, cada empleado esencial recibirá boletos para asistir a los juegos de Lights FC, dentro del Cashman, durante el mes de junio.

