VIDEO: Latinos reaccionan ante el ‘levantamiento gradual’ en la moratoria de alquiler

LAS VEGAS (KLAS) — El equipo de 8NN En Español se dio a la tarea de salir a las calles para saber las opiniones de la comunidad latina en cuanto al levantamiento gradual en la moratoria de desalojos anunciado por el gobernador de Nevada el jueves.

Esta orden directiva de emergencia, firmada por Steve Sisolak el jueves, levantará gradualmente la moratoria sobre los desalojos en Nevada. Esta permitiría que los desalojos residenciales y las ejecuciones hipotecarias se reanuden en su totalidad a partir del primero de septiembre, por falta de pago de alquileres y desalojos sin causa.

“La razón por la cual quieren desalojar [a una persona] es importante, si es solo por no pagar, no pueden ser desalojados hasta el primero de septiembre”, dijo Mayra Salinas-Menjivar, jefa del subcomité de inmigración del equipo de COVID-19 de NHLC. “Eso no significa que no lo van a deber, pero lo que no pueden hacer los propietarios es agregar costos adicionales durante este tiempo, solo pueden empezar a partir de septiembre, ya que [los inquilinos están protegidos] de marzo 30 hasta agosto 31”.

Sin embargo, tras este anuncio, el gobernador quiere que todos los propietarios e inquilinos trabajen juntos para diseñar planes de pago.

Hablamos con varias personas latinas del valle sobre este cambio en medio de la pandemia del coronavirus, en donde algunos expresaron quejas en contra de la poca ayuda recibida por parte del gobierno, otros están de acuerdo con llegar a una solución que beneficie a ambas partes, mientras que otros se solidarizan con la comunidad, sus familias y sus amigos en tiempo de crisis.

La Oficina del Tesorero del Estado de Nevada está trabajando en la coordinación de un programa de asistencia de alquiler en todo el estado para ayudar a los inquilinos residenciales y comerciales. El objetivo es tener este programa listo para mediados de julio.

“Lo primero que pueden hacer es hablar con el propietario a ver si ellos están [dispuestos] a entrar en algún arreglo antes del tiempo de septiembre”, dijo Salinas-Menjivar.

El programa se financiará con $50 millones de fondos federales de alivio de coronavirus, $30 millones destinados a asistencia de alquiler residencial y $20 millones destinados al programa de alivio de alquiler comercial.

“No sabemos como va a ser distribuido el dinero ni cuáles van a hacer [los requisitos] para que puedan recibir esa ayuda”, dijo Salinas-Menjivar. “Las personas pueden acudir a organizaciones [sin fines de lucro], iglesias y otras compañías que ofrecen ayuda”.

Los mantendremos informados en cuanto recibamos más información sobre este plan de alivio.

