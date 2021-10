VIDEO: Jesús Jara es despedido como superintendente del CCSD tras un voto de 4-3

LAS VEGAS (KLAS) — Tras una reunión de varias horas, la Junta Directiva del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) decidió despedir al superintendente Jesús Jara.

Tras un voto de 4 a 3 el jueves 28 de octubre, la junta sacó a Jara de su puesto. Los miembros que votaron a favor de esta decisión fueron Danielle Ford, Irene Cepeda, Linda Cavazos y Lisa Guzmán.

Luego de saber el resultado, Jara habló en público y dijo lo siguiente:

Quiero aclarar que mi enfoque nunca fue desviado de trabajar a diario para mejorar el éxito académico y el bienestar de nuestros estudiantes. Al parecer algunos miembros de esta junta continúan e intentan manejar las operaciones de este distrito escolar pretendiendo manejarme y desvalorizando a su fuerza laboral. Me he dedicado a proteger a los trabajadores del exceso e interferencias. El enfoque en el éxito estudiantil y el bienestar nunca pero nunca será puesto en duda en mi carrera. Desafortunadamente, la mayoría de esta junta no comparte la misma visión por la comunidad y los niños sufrirán debido a esto”.

— Jesús Jara