VIDEO: Jesús Jara continúa como superintendente del CCSD

LAS VEGAS (KLAS) — El superintendente del Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) envió un comunicado el viernes en donde expresó su intención de mantener su puesto.

En este comunicado, Jesús Jara anunció que regresará a su puesto laboral el lunes 6 de diciembre. Mientras tanto, la presidenta Linda Cavazos dijo que hay algunos temas que discutir en colaboración con Jara y los demás miembros de la junta directiva.

El comunicado de Jara fue el siguiente:

Esta tarde llegué a un acuerdo con la mayoría de la junta directiva escolar para el mejor futuro de 305,000 estudiantes del Condado Clark, y el lunes 6 de diciembre, regresaré a servir a nuestra comunidad como superintendente. En las últimas cinco semanas, hemos visto demasiada atención centralizada en adultos en vez de enfocarnos en los 305,000 estudiantes en lo que estamos aquí para servir. En lo que mi equipo continúa liderando nuestro distrito – el quinto más grande del país – a través de una pandemia devastadora, interrupciones de aprendizaje y desafíos para la salud mental de nuestros estudiantes, estas distracciones causaron inestabilidad para los estudiantes, padres y nuestro equipo. Esto es inaceptable; y ahora es cuando debemos seguir adelante. Cuando acepté este trabajo hace tres años y medio, me comprometí con los estudiantes y las familias del distrito, y en estos últimos tres años y medio, trabajé para crear soluciones reales a algunos de los desafíos más adversos – escasez de personal, salud mental, equidad y un regreso seguro al aprendizaje en persona, entre otros. Estoy orgulloso del trabajo realizado por nuestro equipo, liderando nuestro sistema y a nuestros estudiantes en una de las alteraciones más grandes en su aprendizaje y bienestar que cualquiera hubiese podido enfrentar, y mi trabajo aún no termina. Hay muchos niños en esta comunidad que han sido dejados de lado. No les daré la espalda. Como inmigrante y un niño que superó la pobreza a través de la educación y también como un padre, entiendo lo que está en juego para los niños con los que trabajamos. Es por esto que comenzando el lunes, en este momento crítico, vamos a continuar trabajando día y noche para asegurarnos de centralizar el enfoque en la seguridad, salud mental y aprendizaje de nuestros estudiantes. Esas son las prioridades principales”. — DR. JESÚS JARA

Sin embargo, tras la respuesta de Jara, la presidenta dijo que es importante mantener una buena relación y así bridarle a la comunidad lo que se merece.

“Vamos a trabajar en metas en común, para lograr el éxito de los estudiantes y analizar lo mejor para ellos, para nuestro distrito, nuestros empleados y nuestra comunidad”, dijo Cavazos. “Si no tenemos una comunicación clara, si esto no funciona en ambas partes, entonces no podremos lograrlo”.

A finales de octubre, la junta directiva votó 4 a 3 para despedir a Jara y acabar con su contrato. El último día de Jara como superintendente se suponía que debía ser el primero de diciembre, sin embargo, los miembros de la junta decidieron reconsiderar esta decisión. Unas semanas después, la junta directiva escolar volvió a votar, pero esta vez a favor de Jara.

CCSD tuvo un total de 12 superintendentes desde 1956, en los últimos 20 años, fueron cinco los que ocuparon ese puesto. Jara fue contratado como superintendente del CCSD en el 2018.

—